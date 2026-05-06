В Берлине снова запретили приходить с флагами СССР и России к воинским мемориалам 8 и 9 мая. Исполнять военные марши тоже нельзя

В Берлине с утра 8 мая до вечера 9 мая вблизи воинских мемориалов запретят использование советской и российской символики. Соответствующее постановление 6 мая опубликовала полиция города, сообщает Deutsche Welle.

Под запрет попадут советская и российская военная форма и знаки различия, георгиевские ленты, флаги СССР, России, Беларуси, Чечни и портреты их руководителей, а также изображения Украины «без учета оккупированных территорий». Кроме того, будет запрещено исполнение советских и российских военных маршей.

Запрет будет действовать вблизи советских мемориалов в Трептов-парке, в парке Шенхольцер-Хайде и в Тиргартене. Он не будет распространяться на ветеранов Второй мировой войны; также флаги и ленты будет разрешено использовать в оформлении венков, возлагаемых к мемориалам.

Посольство РФ в Берлине заявило, что запреты «направлены на ограничение права потомков советских воинов-освободителей и неравнодушных граждан отметить годовщину разгрома нацизма».

Демонстрацию советской и российской символики в Берлине запрещают каждый год с начала большой российско-украинской войны.