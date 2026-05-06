Рыночная капитализация южнокорейской компании Samsung превысила один триллион долларов, сообщает The Wall Street Journal.

6 мая стоимость акций компании выросла на 15%, рыночная стоимость Samsung достигла 1,05 триллиона долларов. Samsung стал второй азиатской компанией в мире, чья капитализации превысила показатель в триллион долларов. Первой была тайванская TSMC — крупнейший в мире производитель полупроводников.

Акции Samsung за год выросли более чем вдвое благодаря повышенному спросу на чипы для систем искусственного интеллекта. Как отмечает WSJ, признаков замедления спроса на чипы нет, поэтому ожидается, что Samsung продолжит получать прибыль за счет дефицита предложения и высоких цен на память для ИИ.

Прибыльность Samsung повысили продажи высокоскоростной памяти (HBM), при этом южнокорейская компания продолжает уступать лидеру на этом рынке — SK Hynix, доля которой на рынке составляет 55% (у Samsung — 25%). Еще одним фактором роста акций Samsung стали новости о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung и Intel о производстве процессоров для своих устройств в США в качестве альтернативы TSMC.

С осени 2025 года покупатели по всему миру столкнулись с резким скачком цен на модули оперативной памяти для компьютеров. Это произошло из-за ИИ-гонки, в которой участвуют почти все технологические гиганты. OpenAI, Google, Microsoft и другим компаниям потребовались огромные вычислительные мощности для обучения и непосредственной работы генеративного искусственного интеллекта. Нынешний дефицит затрагивает практически все типы компьютерной памяти — от оперативной и флеш-памяти, которую используют в том числе в смартфонах, до высокопропускной HBM, которая нужна в центрах обработки данных.

