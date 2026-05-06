Папа римский позвонил в банк, чтобы поменять контактные данные. Его попросили прийти в отделение. Он сказал, что не может, потому что он папа римский. Сотрудница банка повесила трубку
Сотрудница техподдержки одного из американских банков повесила трубку в разговоре с папой римским Львом XIV, когда он заявил ей, что он — папа римский. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на священника из Иллинойса Тома Маккарти, который много лет близко общается с папой.
Разговор, как рассказал Маккарти, произошел примерно через два месяца после интронизации Льва XIV. Папа позвонил в американский банк, чтобы уведомить его об изменении номера телефона и адреса. Он назвался своим именем — Роберт Превост.
Понтифик правильно ответил на контрольные вопросы, но сотрудница банка сказала ему, что этого недостаточно — и он должен лично прийти в отделение банка в США. «Я не могу этого сделать. Я же ответил на все контрольные вопросы», — сказал он.
Папа попробовал объяснить, почему не может прийти в отделение. «Это имело бы значение, если бы я сказал, что я папа Лев?» — спросил он.
Сотрудница банка повесила трубку. Чем это все закончилось — и смог ли папа удаленно поменять контактные данные — неясно.
Лев XIV был избран папой римским в мае 2025 года, вскоре после смерти предыдущего понтифика Франциска. Он стал первым в истории папой из Соединенных Штатов.