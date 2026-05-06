«Единая Россия» составила методичку для депутатов с ответами на «жесткие вопросы». Блокировки интернета предлагают оправдывать «информационно-психологической войной»

«Единая Россия» подготовила методичку «Дюжина жестких вопросов к EP», который объясняет, как депутаты и агитаторы могут отвечать на критику в адрес партии накануне выборов. Газета «Коммерсант» ознакомилась с содержанием буклета.

Один из вопросов, который, как ожидают авторы методички, будут задавать сторонникам партии избиратели касается блокировки интернета и телеграма. В буклете этот вопрос сформулирован так: «Почему ЕР стала партией запретов, поддерживает ограничение Telegram, закрывает интернет и душит свободу слова?».

Отвечать на него депутатам и сторонникам «Единой России» предлагается следующим образом: «А почему о том, что ЕР „душит свободу слова“, разрешено совершенно свободно кричать из каждого утюга и канала?». Им советуют добавлять, что в партии «всегда выступали за свободу слова», даже несмотря на «информационно-психологическую войну».

Предлагается напомнить оппоненту, что результаты этой войны — теракты и поджоги, совершенные подростками, а также мошенничество в отношении пенсионеров. И в этих условиях обойтись без ограничений невозможно, утверждают составители методички.

Другой вопрос касается идеологии партии, которую стоит представлять как «жесткий отказ от диктата одних ради преимуществ других». Если бы не «Единая Россия» то «отдельные „хозяева“ давно бы установили 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю», говорится в буклете.

В ответ на вопрос «Почему ЕР говорит, что только она — партия Путина, хотя другие тоже не против президента?» авторы рекомендуют напомнить, что «ЕР стала инструментом президента, с помощью которого он начал возрождение страны из хаоса».

Другие партии, предлагается рассказывать единороссам, «на словах патриоты и поддерживают президента», но, «как только возникают проблемы или требуются сложные решения, вспоминают, что они оппозиция».

В сентябре 2026-го в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы в Госдуму IX созыва. Это будут первые парламентские выборы в стране с начала российско-украинской войны. Как сообщала «Медуза», рейтинги «Единой России» падают в условиях экономического кризиса, роста цен и блокировок интернета.

