В Севастополе арестованы бойцы бригады «Эспаньола», воевавшей с Украиной. Их подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки

В аннексированном Севастополе по о незаконном обороте оружия и взрывчатки арестованы бывшие и действующие военнослужащие морского отряда бригады «Эспаньола».

О деле, сообщила газета «Коммерсант», стало известно из решения Южного окружного военного суда. Недавно суд отказался отпустить из следственного изолятора под домашний арест одного из фигурантов расследования. Защита утверждала, что он признал вину и заключил сделку со следствием.

Сколько всего фигурантов в деле, неизвестно. Расследованием занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Следователям, по данным газеты, предстоит установить «всех соучастников преступлений», найти тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также допросить свидетелей и должностных лиц отряда и добровольческого корпуса Минобороны России.

Морской отряд «Эспаньолы», следует из статьи «Коммерсанта», создали в рамках сотрудничества бригады с Минобороны и пограничниками ФСБ для защиты побережья аннексированного Крыма от украинских безэкипажных катеров.

Сама бригада в начале октября 2025 года объявила о расформировании. Часть бойцов перешли в формирования добровольческого корпуса Минобороны. Через два месяца после роспуска подразделение сообщило о смерти своего лидера и командира Станислава Орлова (позывной «Испанец»).

По данным издания Astra, Орлова застрелили на даче в Севастополе. Источники других российских СМИ утверждали, что он погиб при задержании. Они также связывали Орлова с делом о торговле оружием.

Бригада «Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. Подразделение участвовало в войне с Украиной.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о бригаде «Эспаньола»

подкасты Распущена «Эспаньола» — одна из самых известных бригад в армии РФ. Чем она известна, кроме того, что там служили ультраправые? 36 минут