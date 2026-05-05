Группа депутатов Госдумы, преимущественно от «Единой России», внесла на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий поступать в магистратуру на специальность, которая не соответствует профилю бакалавриата или ранее полученному опыту работы. Текст законопроекта опубликовали на сайте Госдумы 29 апреля, внимание на него обратили только сейчас.

В России, как считают авторы поправок, распространена ситуация, когда программа магистратуры не соответствует профилю бакалавриата. Например, на программу «Химическая технология» идут выпускники экономических и юридических факультетов, а на программу «Юриспруденция» — выпускники математических и химических факультетов.

По данным депутатов, в случае с программами «Химическая технология» и «Юриспруденция» образование, «никак не связанное» с профилем магистратуры, имел каждый пятый и каждый четвертый поступивший соответственно.

«При этом создается ситуация, при которой обучающийся программы магистратуры (срок освоения не более двух лет) не получает необходимые фундаментальные знания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Среди авторов документа — первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, единоросс Александр Мажуга, другие представители «Единой России», а также по одному депутату от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

По данным Росстата, которые приводят депутаты, в 2025 году на программах магистратуры учились более 610 тысяч студентов, из них 55% — очно, 33% — заочно, а 12% — очно-заочно.

еще об образовании в россии

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты

еще об образовании в россии

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты