Правительство РФ утвердило комплекс мер «по профилактике деструктивного поведения молодежи». В числе прочего, «активизируют» работу кибердружин

В России собираются «активизировать» работу кибердружин и медиапатрулей в средних и высших учебных заведениях. Соответствующий пункт входит в принятый правительством РФ комплекс мер по «профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде» на 2026-2030 годы.

В комплекс мер, следует из опубликованного правительством документа, входят, в числе прочего:

мероприятия «по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки», сведения о них предполагается передавать МВД;

разработка «механизма межведомственного взаимодействия, обеспечивающего оперативное ограничение распространения в региональных средствах массовой информации и популярных сообществах социальных сетей материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные организации, сцены насилия и жестокости с участием несовершеннолетних»;

проведение «профилактических бесед с обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций об уголовной и административной ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности».

К мерам по «профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде» также отнесены, например, проведение акции ко Всемирному дню борьбы с наркоманией «Стимул мечты — это сам ты!», организация и проведение героико-патриотического проекта «Из забвения в бессмертие!», а также реализация Всероссийского проекта «Диалог с героями», в списке ответственных исполнителей которого, помимо Минпросвещения, числятся Минобороны РФ, МВД, Росгвардия и Следственный комитет РФ.

В Росмолодежи, комментируя утвержденный правительством комплекс мер, сообщили, что «кибердружины и медиапатрули» в текущем виде существуют с 2023 года. Их описали как «добровольческие объединения молодежи на базе школ, училищ, колледжей и вузов». «Дружины» мониторят публикации в интернете на предмет «материалов, направленных на вовлечение подрастающего поколения в деятельность, угрожающую ее жизни и здоровью», а затем обращаются в профильные ведомства для блокировки контента, пояснили в Росмолодежи.

Как еще власти пытаются воздействать на учащихся в России

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты

Как еще власти пытаются воздействать на учащихся в России

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты