Португалия изменила закон о гражданстве. Теперь для его получения надо прожить в стране не пять, а десять лет
Президент Португалии Антониу Жозе Сегуро подписал поправки, которые в том числе вносят изменения в закон о гражданстве.
Теперь для подачи заявления на получение португальского паспорта необходимо прожить в стране 10 лет. Ранее этот срок составлял пять лет. Для граждан португалоязычных стран, таких как Бразилия, Ангола или Мозамбик, этот срок также увеличивается — с пяти до семи лет.
Парламент Португалии одобрил поправки в октябре 2025 года. Ранее депутаты также одобрили другой законопроект, который запрещает иностранцам запрашивать вид на жительство внутри страны. Раньше иностранец мог приехать в Португалию с туристическими целями и затем их изменить, подав заявку на ВНЖ.
Кроме того, законом вводится срок проживания в стране для воссоединения семей. Если раньше иностранцы могли подать заявление на воссоединение сразу после получения ВНЖ, то теперь для этого надо прожить в Португалии два года.
Комментируя принятый закон, президент Португалии выступил за то, чтобы уже поданные заявления на получения гражданства не пострадали от новых поправок.
После начала полномасштабной российско-украинской войны Португалия стала одной из главных европейских стран, куда россияне целенаправленно переезжали, чтобы как можно скорее получить европейский паспорт. Forbes называл Португалию одним из хабов русскоязычной «айтишной интеллигенции».