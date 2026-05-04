В Красноярске задержали директора Красноярского машиностроительного завода (АО «Красмаш») Александра Гаврилова, сообщило 4 мая издание NGS24, ссылаясь на источник.

Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска по делу о растрате, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

О том, что глава оборонного предприятия задержан, также сообщил депутат красноярского горсовета Иван Петров, ссылаясь на источники. По его информации, директора завода заподозрили в получении взятки в три миллиона рублей.

В Следственном комитете сообщили NGS24, что у ведомства нет информации по этому вопросу. В МВД и ФСБ на момент публикации заметки задержание главы предприятия не комментировали. На заводе от комментариев отказались.

«Красмаш» производит межконтинентальные баллистические ракеты. В частности, на заводе налажено серийное производство стратегических ракетных комплексов «Сармат». Предприятие находится под санкциями Евросоюза. Александр Гаврилов руководил заводом с 2018 года.