В Лейпциге автомобиль наехал на пешеходов. Погибли два человека

В центре Лейпцига легковой автомобиль заехал в пешеходную зону и сбил несколько человек, сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице Гриммаише-штрассе. В полиции сообщили, что автомобиль скрылся с места происшествия, но позже водителя удалось задержать, он «больше не представляет опасности». Почему водитель наехал на пешеходов, пока неизвестно.

В результате происшествия два человека погибли. Газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию сообщает, что еще восемь человек получили травмы. Место происшествия перекрыто полицией.