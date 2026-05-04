В городе Пыть-Ях в ХМАО повесили баннер «С днем Попеды!» Мэр назвал это диверсией

Перед 9 Мая на здании детской школы искусств в центр города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) разместили плакат «С днем Попеды!». Об этом рассказало издание 86.ru, получившее фотографию плаката от жителя Пыть-Яха.

Глава города Сергей Елишев в разговоре с изданием «Подъем» объяснил появление плаката тем, что подрядчик «включил самостоятельность» и не согласовал с властями все этапы создания и размещения растяжек к 9 Мая.

«Мы рассматриваем это как диверсию, потому что замечен он был уже не раз. Аукцион свободен, других на манеже нету, и вот он стал победителем — мы обязаны заключить контракт, хотя понимаем, что он не совсем грамотный и не обязательный», — сказал Елишев.

Он заверил, что плакат с ошибкой провисел лишь около 10 минут, после чего заменили другим, а подрядчика заставили извиниться в соцсетях. «Сегодня он должен приехать к нам „на ковер“ и рассказать, как все это получилось. Проводим расследование, вплоть до того, что будем направлять в управление ФСБ, пусть разбираются», — добавил глава Пыть-Яха.

В этом году плакат со словом «попеда» вместо «победа» к 9 Мая вывесили не только в Пыть-Яхе, но и в подмосковной Рузе.

В прошлом году в Пыть-Яхе разместили патриотический баннер, на котором по ошибке был изображен американский вертолет вместо российского. Тогда власти города тоже обвинили в случившемся подрядчика.