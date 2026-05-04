В Бразилии легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Два человека погибли

В бразильском городе Белу-Оризонти небольшой одномоторный самолет Embraer врезался в жилой дом и рухнул на парковку возле него, сообщают G1 и CNN Brasil.

На борту самолета находились пять человек. Пилот и один из пассажиров (по другим данным, второй пилот) погибли. Еще три пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

Жильцы дома не пострадали. В спасательной службе заявили, что самолет врезался в стену лестничной клетки между третьим и четвертым этажами здания, не задев квартиры рядом.

Разбившийся самолет должен был совершить посадку в Белу-Оризонти и улететь в Сан-Паулу. При вылете из аэропорта Пампулья в Белу-Оризонти пилот сообщил диспетчерам о технических неполадках. Предварительно, именно они и стали причиной крушения.