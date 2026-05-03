Владимир Никитин установил новый рекорд России в марафоне. Прошлый продержался всего неделю

Легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне — он преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд, пишет «Чемпионат».

Таким образом, Никитин обновил рекорд Дмитрия Неделина, установленный всего неделю назад. 26 апреля на Дюссельдорфском марафоне Неделин завершил дистанцию за 2 часа 8 минут и 54 секунды.

Предыдущий рекорд среди россиян держался 19 лет, с октября 2007 года, и принадлежал Алексею Соколову (два часа девять минут и семь секунд на марафоне в Дублине).

26 апреля на Лондонском марафоне бегун из Кении Себастьян Саве установил мировой рекорд, финишировав с результатом 1 час, 59 минут и 30 секунд. Вторым стал представитель Эфиопии Йомиф Кеджелча, отставший от победителя на 11 секунд. Саве и Кеджелча стали первыми людьми в истории, которые пробежали марафон на официальном соревновании менее, чем за два часа.

