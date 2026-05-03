В Ереван съехались лидеры ЕС на саммит Европейского политического сообщества. Туда же прилетел Зеленский

Делегация глав Европейского союза прибыла в Ереван, где 4-5 мая запланировано проведение восьмого саммита и первого саммита Армения-ЕС.

В столицу Армении уже прилетели председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейского парламента Роберта Метсола и глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кроме того, в Ереване находятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Молдовы Майя Санду и другие.

Днем в воскресенье в столицу Армении также приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он уже провел серию встреч с главами правительств Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии. Украинский лидер использует этот саммит для обсуждения с европейскими партнерами дальнейшей военной помощи Киеву и перспектив переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Армения длительное время считалась одним из ближайших союзников России на постсоветском пространстве. Страна входит вместе с Россией в Организацию Договора о коллективной безопасности ( ) и Евразийский экономический союз ( ). На территории Армении в городе Гюмри расположена российская военная база. Сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает за сближение Еревана с Евросоюзом, что вызывает раздражение Кремля.

