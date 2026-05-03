Украинские дроны атаковали 15 регионов России. В Подмосковье погиб один человек

Силы ПВО в ночь на 3 мая сбили 334 украинских беспилотника над 15 российскими регионами и аннексированным Крымом, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны нейтрализованы над Московским регионом и Ленинградской областью, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе сбиты шесть беспилотников ВСУ — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

В деревне Чернево Волоколамского округа в результате атаки дронов погиб 77-летний местный житель.

Над Ленинградской областью за ночь сбиты 59 дронов, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Над Брянской области за ночь перехвачены 143 беспилотника, заявлял местный губернатор Александр Богомаз. О каких-либо последствиях атак власти не отчитывались.

Ночью Росавиация вводила временные ограничения в московских Шереметьево и Внуково, петербургском Пулково, а также аэропортах Пскова, Костромы и Пензы.