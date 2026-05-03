Из России на родину вернулись 18 перуанцев, которых обманом отправили на войну против Украины

За последние две недели 18 граждан Перу, которых обманом заманили в Россию и отправили на войну против Украины, вернулись на родину. Об этом сообщает радио RPP со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Перу.

По словам дипломатов, в рамках усилий по консульской защите еще один перуанец возвратится домой 3 мая, а еще шесть человек прибудут в страну 4 мая.

Также двое граждан, обратившихся за поддержкой в посольство Перу в Москве, продолжают ожидать репатриации под защитой дипломатов. «Этот вопрос будет окончательно решен в ближайшие дни», — пообещали в МИДе.

В начале мая прокуратура Перу открыла предварительное расследование о возможной торговле людьми, получив сотни заявлений граждан о пропаже их родственников в России. По данным юристов, жителей Перу заманивали в Россию, обещая работу в различных сферах, в том числе связанных с вооруженными силами. В приглашениях предлагались вакансии охранников, инженеров, поваров и таксистов, не связанных со службой на линии фронта. Позже перуанцев вынуждали подписывать документы на русском языке, отбирали у них документы и отправляли на короткое военное обучение, а затем на войну.

Адвокаты, представляющие интересы родственников пропавших граждан Перу, заявляют, что по такой схеме с октября 2025 года в Россию уехали около 600 перуанцев. Как минимум 13 граждан Перу уже погибли на российско-украинской войне.

