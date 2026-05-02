В России появятся аптеки на колесах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в 2026-2029 годах в рамках эксперимента будет разрешена розничная продажа лекарств в передвижных аптеках.

Мобильные аптеки начнут работу в тестовом режиме в населенных пунктах, где нет обычных аптек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что один мобильный пункт сможет обслуживать до 50 закрепленных сел.

В передвижных аптечных пунктах будут продавать лекарства в том числе под заказ. При этом в них среди прочего нельзя будет продавать препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, а также лекарства с содержанием спирта свыше 25%.

К эксперименту может присоединиться любой регион России. По данным Минздрава, в нем уже решили поучаствовать и аннексированная ДНР.

Эксперимент начнется 1 сентября 2026 года. Если его результаты признают успешными, мобильные аптеки могут заработать на всей территории России.