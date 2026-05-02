Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко

Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в результате ДТП в Сочи 1 мая, сообщили телеграм-каналы Shot и Mash.

Комсомольская Правда

По их данным, Елена Рыбалко погибла в Адлере, когда переходила дорогу в неположенном месте. Информацию о ее смерти подтвердил муж артистки, пишет Shot. Рыбалко было 53 года.

Елена Рыбалко — одна из самых заметных участниц команды КВН «Утомленные солнцем». Она выступала вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой в Высшей лиге КВН в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м.