Глава католиков России Павел Пецци подал в отставку

Папа римский Лев XIV принял прошение об отставке архиепископа Павла Пецци — митрополита архиепархии Божией Матери в Москве.

65-летний глава католиков в России Павел Пецци подал в отставку по состоянию здоровья, сообщается на сайте архиепархии.

Папа римский назначил апостольским администратором вспомогательного епископа архиепархии Николая Дубинина. Он будет временно управлять архиепархией до тех пор, пока не выберут нового архиепископа.

Павел Пецци — уроженец Италии. Он возглавлял кафедру архиепархии Божией Матери в Москве с 2007 года.

Как Трамп ссорится со Львом XIV. Цепочка событий Она начинается и заканчивается ИИ-картинками. На первой Трамп предстает как папа римский, на второй — как Иисус Христос

