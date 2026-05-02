Авиакомпания Spirit Airlines отменила все рейсы и объявила, что свернет свою деятельность, начиная с утра 2 мая, сообщает NBC News.

«Несмотря на усилия компании, недавнее существенное повышение цен на нефть и другие факторы, оказывающие давление на бизнес, значительно повлияли на финансовые перспективы Spirit. В отсутствие дополнительного финансирования у Spirit не оставалось иного выбора, кроме как начать ликвидацию», — говорится в заявлении компании.

В последние годы Spirit испытывал финансовые трудности. Компания дважды подавала заявление о банкротстве в 2024-2025 годах. Бюджетный авиаперевозчик в марте обратился за финансовой поддержкой к администрации президента США, однако переговоры между компанией, держателями облигаций и Белым домом зашли в тупик.

Spirit выполняла регулярные рейсы по всей территории Соединенных Штатов, Карибского бассейна и Латинской Америки. В компании работали более 15 тысяч сотрудников.

На фоне войны на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели, превысив 120 долларов за баррель. Из-за того, что Иран заблокировал проход судов через Ормузский пролив, возник дефицит топлива.

