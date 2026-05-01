В Екатеринбурге перед митингом на 1 Мая к губернатору подбежал мужчина. Его задержала охрана
Мужчина, который подбежал к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на улице 1 мая, задержан и передан правоохранительным органам, сообщили E1.ru в департаменте информации главы региона.
«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — сообщили чиновники.
Инцидент произошел неподалеку от «Екатеринбург Арены». Паслер фотографировался с жителями города перед первомайским митингом-концертом. В этот момент к нему подбежал мужчина, но его задержала охрана губернатора.
Что именно хотел задержанный, неясно. СМИ утверждают, что мужчина пытался напасть на главу региона.