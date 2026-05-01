Немецкий художник и скульптор Георг Базелиц умер в возрасте 88 лет, пишет Deutsche Welle. О смерти художника 30 апреля сообщила его мастерская.

Настоящее имя художника Ханс-Георг Керн. Он родился в саксонском Дойчбазелице, откуда и взял свой псевдоним.

Базелиц — неоэкспрессионист, один из ключевых немецких художников современности, а также один из основоположников стиля . Художник стал известен своими перевернутыми картинами.

В 1980-х годах Базелиц вошел в число самых высокооплачиваемых немецких живописцев — наряду с Герхардом Рихтером и Ансельмом Кифером. В 2004 году его удостоили премии Praemium Imperiale — это своеобразный аналог «Нобеля в области искусства», отмечает Deutsche Welle.