Иран передал новое предложение о переговорах с США
Источник: IRNA
Иран направил пакистанским посредникам новый вариант предложений по переговорам с США, сообщает государственное иранское агентство IRNA.
Агентство не уточнило, в чем именно состоит предложение. Однако после публикации этой новости, отмечает Reuters, мировые цены на нефть, которые резко выросли после начала войны на Ближнем Востоке, снизились.
Пока неясно, получил ли Вашингтон предложение Тегерана.
С начала апреля между Ираном и США действует перемирие. Но переговоры между сторонами зашли в тупик: они не смогли договориться ни по одному значимому вопросу конфликта, включая ядерную программу Ирана и свободное судоходство в Ормузском проливе.