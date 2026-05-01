Иран передал новое предложение о переговорах с США

Иран направил пакистанским посредникам новый вариант предложений по переговорам с США, сообщает государственное иранское агентство IRNA.

Агентство не уточнило, в чем именно состоит предложение. Однако после публикации этой новости, отмечает Reuters, мировые цены на нефть, которые резко выросли после начала войны на Ближнем Востоке, снизились.

Пока неясно, получил ли Вашингтон предложение Тегерана.

С начала апреля между Ираном и США действует перемирие. Но переговоры между сторонами зашли в тупик: они не смогли договориться ни по одному значимому вопросу конфликта, включая ядерную программу Ирана и свободное судоходство в Ормузском проливе.

Что происходит с переговорами

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев