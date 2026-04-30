В Карачаево-Черкесии задержали 16 мужчин из-за паблика с квир-знакомствами. Их заподозрили в экстремизме

Полиция в Карачаево-Черкесии задержала по меньшей мере 16 местных жителей по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации, сообщила 30 апреля правозащитная группа «СК SOS», ссылаясь на источник.

По информации правозащитников, задержанные мужчины состояли в местной группе во «ВКонтакте» с квир-знакомствами. Это была одна из немногих ЛГБТК+ групп в Карачаево-Черкесии, которую не блокировали.

К одному из мужчин, который публиковал фотографии и комментарии в группе, а также общался в чате, полицейские пришли 27 апреля. У него провели обыск, а также изучили его сообщения в группе. Затем его доставили в Следственный комитет, где он увидел еще около 15 задержанных мужчин.

По словам источника, в основном задержаны молодые люди, еще двоим около 40 лет. Собеседник правозащитников рассказал, что как минимум одного задержанного избили в СК.

В России в последние три года стали активнее преследовать ЛГБТК+ людей после того, как Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» «международное движение ЛГБТ» (такого движения не существует). После этого в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме.

