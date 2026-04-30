Умер генетик Крейг Вентер, сыгравший ключевую роль в секвенировании генома человека

Ученый и предприниматель в сфере медицинских технологий Крейг Вентер умер в Сан-Диего в Калифорнии 29 апреля, сообщает The New York Times. Ему было 79 лет.

О его смерти сообщил Институт Крейга Вентера — некоммерческая исследовательская организация, которую основал ученый. Институт заявил, что недавно Вентера госпитализировали из-за побочных эффектов, возникших при лечении онкологического заболевания.

Вентер — основатель компании Celera Genomics, которая занимается генетическими исследованиями. В 2000 году его компания получила одно из первых черновых прочтений человеческого генома одновременно с проектом «Геном человека».

Крейг Вентер стал первым человеком, который получил персональную копию личного генома. Он стал донором, чей геном Celera.

Как отмечает N+1, ученый известен исследованиями в области синтетической биологии. Его команда в 2016 году сконструировала искусственный организм с минимально возможным количеством генов.

Где бы ни бывал человек, повсюду он оставляет следы своей ДНК. Ученые научились узнавать (пока далеко не всегда), кто конкретно это был Это создает много возможностей — и не меньше этических проблем

