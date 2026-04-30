Россия впервые запустила ракету-носитель «Союз-5». Ее строили 10 лет, а первый пуск переносили четыре года

Первый пуск одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5» состоялся с площадки на космодроме Байконур в Казахстане вечером 30 апреля, сообщил «Роскосмос».

Видео пуска появилось в телеграм-канале госкорпорации.

В «Роскосмосе» заявили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, «габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию». В дальнейшем он упадет в акватории Тихого океана в районе, закрытом для судоходства и авиации.

Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре объявил в 2015 году, что намерен включить в федеральную космическую программу до 2025 года строительство ракеты-носителя «Союз-5». В 2016 году работы перешли в активную стадию.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», выступившая головным разработчиком новой ракеты, заявила в 2017-м, что первый пуск запланирован на 2022 год. Однако в дальнейшем первый пуск неоднократно переносили.

еще немного о россии в космосе

