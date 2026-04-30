В ежегодном рейтинге свободы прессы, опубликованном международной организацией «Репортеры без границ», впервые больше половины стран мира (52,2%) характеризуются как страны со «сложной» или «очень сложной» ситуацией. В 2002 году в самом первом рейтинге «Репортеров без границ» таких стран было 13,7%.

Составители отмечают, что за 25 лет наблюдений средний рейтинг стран «никогда не был настолько низким». Снижение показателей свободы прессы наблюдается в 100 из 180 стран и территорий мира, пишет организация.

Для оценки состояния свободы прессы используются пять показателей — экономика, право, безопасность, политика, культура и общество. Сильнее всех снизился показатель «право», который отражает растущее количество судебных преследований журналистов и СМИ.

Тревожную тенденцию «Репортеры без границ» отмечают в США — Соединенные Штаты потеряли сразу семь позиций в рейтинге, опустившись на 64-е место. Это стало результатом того, что Дональд Трамп «сделал регулярные нападки на прессу и на журналистов частью своей систематической практики», отмечают «Репортеры без границ». Рейтинг особенно сильно просел и у ряда стран Латинской Америки — в том числе, у Эквадора (—31 позиция) и Перу (—14 позиций).

Россия в рейтинге 2026 года опустилась на одно место — со 171-го на 172-е. Эта страна стала «специалистом по использованию законов о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для ограничения свободы прессы», указывают составители рейтинга.

По подсчетам «Репортеров без границ», в апреле 2026 года 48 журналистов в России находились под стражей. Те, кто хотел продолжать свободно работать в профессии, были вынуждены эмигрировать, но и это не обезопасило их полностью, поскольку судебные преследования не останавливаются с пересечением российской границы, отмечается в отчете.

Ниже России в рейтинге «Репортеров без границ» только Туркменистан, Вьетнам, Афганистан, Саудовская Аравия, Иран, Китай, Северная Корея, Эритрея.

«Репортеры без границ» более 20 лет составляют рейтинг свободы прессы. Ситуация в мире ухудшается — и в этом году впервые оценивается как «сложная» Россия упала на девять позиций и максимально приблизилась к концу списка

