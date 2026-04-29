В пограничном комитете Беларуси подтвердили, что перестали выпускать за границу российских призывников

Граждане России, которым запретили выезд из страны после получения повестки в армию, не смогут выехать за рубеж через Беларусь. Об этом изданию «Белсат» сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

«Если ему [россиянину] не выставит Российская Федерация запрета выезда и все в порядке с документами, то выпустят», — ответили в комитете журналисту «Белсата», который представился частным лицом.

В погранкомитете подтвердили, что существует некая общая база России и Беларуси по гражданам, которым запрещен выезд.

«Если ответят, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе ограниченных к выезду, мы выпустим», — добавил сотрудник погранкомитета.

27 апреля правозащитная организация «Движение сознательных отказников» сообщила, что российскому призывнику, получившему повестку, отказали в выезде за рубеж через Беларусь. Это первый известный случай. В повестке, которую получил житель Санкт-Петербурга, от призывника требовали явиться на медосвидетельствование 29 апреля. Сама повестка пришла еще в начале месяца. Тогда же в электронном реестре появилось автоматическое ограничение — запрет на выезд из России. Правозащитники предположили, что Россия и Беларусь начали обмениваться данными из электронного реестра воинского учета и реестра повесток.

Россиянина с повесткой не выпустили за границу из Беларуси. Это опасный для всех призывников прецедент Что делать, если вы или ваш близкий в зоне риска? 8 карточек