В Белгородской области под удар ВСУ попал пассажирский автобус. Три человека погибли, восемь ранены

По предварительным данным, три человека погибли и восемь получили ранения в результате удара по селу Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области 29 апреля.

Под удар попал пассажирский автобус № 113, который курсирует по маршруту Шебекино — Нежеголь — Доброе, следует из сообщения в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, все раненые госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в областную клиническую больницу.

Село Вознесеновка находится в нескольких километрах от границы с Украиной на территории, которая находится под постоянными обстрелами. До большой войны России и Украины в селе жили около 1500 человек.