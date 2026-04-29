Роскомнадзор потребовал от Google Play и App Store удалить приложение «Важных историй»

Роскомнадзор направил в Apple и Google требования удалить из магазинов мобильное приложение «Важных историй». Об этом сообщило само издание.

Ведомство также потребовало от американских корпораций сообщить «Важным историям» «о необходимости незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации».

«Какую именно информацию мы должны удалить — неизвестно», — подчеркивает издание.

В своих письмах в Apple и Google Роскомнадзор заявил, что приложение «дестабилизирует общественно-политическую обстановку в Российской Федерации» и распространяет «фейки».

В конце 2024 года Apple по требованию Роскомнадзора удалило из российского магазина приложение «Радио Свобода». Свои требования российское ведомство тогда объясняло тем, что приложение содержит «информационные материалы организации, деятельность которой на территории России признана нежелательной».