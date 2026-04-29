Путин встретился с Кадыровым и поддержал его выдвижение на новый срок

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщила пресс-служба президента РФ.

В ходе встречи Путин выразил поддержку выдвижения Кадырова на новый срок главы региона.

«Надеюсь, что жители республики поддержат вас, под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась», — сказал Путин.

Кадыров еще в феврале заявлял, что выдвинет свою кандидатуру на очередных выборах, если это поддержит Путин. «Новая газета Европа» в марте со ссылкой на источники писала, что в администрации президента новый срок Кадырова согласовали еще осенью, однако Путин еще не принял окончательного решения.

В последние несколько лет в СМИ и соцсетях регулярно циркулируют слухи о том, что Кадыров тяжело болен. По неподтвержденной информации, ему еще в 2019 году диагностировали некроз поджелудочной железы.

Выборы главы Чечни пройдут в сентябре. Кадыров возглавляет регион с 2007 года.