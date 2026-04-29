Федеральная налоговая служба (ФНС) и Банк России обсуждают список критериев, по которым в режиме автоматического контроля будут определять доходы россиян, полученные от незадекларированной предпринимательской деятельности, пишет РБК со ссылкой на два источника (доступ по ссылке платный, пересказ материала есть у Frank Media).

В числе критериев для отнесения денежных переводов к предпринимательской деятельности называются такие:

Частота переводов, на которую будут обращать внимание «в первую очередь» (какое число платежей и за какой период будет считаться подозрительным — не уточняется).

География переводов — например, доходами от предпринимательства могут счесть регулярные межрегиональные платежи.

Время переводов — налоговые органы будут обращать внимание на массовые платежи в рабочее время.

По словам одного из источников РБК, эти критерии не будут применяться к переводам самому себе, а также к платежам в кругу близких родственников. Это понятие будет максимально расширено, пишет РБК — в него могут включить лиц, находящихся в гражданском браке с отправителем или получателем.

В конце марта стало известно, что Минфин подготовил законопроект о расширении постоянного обмена данными между ФНС и Банком России. В рамках этого проекта ведомство хочет ввести автоматический контроль доходов россиян — чтобы выявлять предпринимательскую деятельность, замаскированную под обычные денежные переводы. В ФНС уточняли, что «отправной точкой» такого контроля будет превышение дохода в 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч в месяц). The Bell отмечал, что сейчас значительная часть денежных переводов фактически не облагается налогом, а на практике под них нередко маскируется оплата услуг, аренды или товаров.

