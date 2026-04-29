Латвия начнет отбирать ВНЖ за систематические правонарушения. Лишиться документа теперь можно даже за три нарушения правил дорожного движения

В Латвии 29 апреля вступили в силу поправки к закону об иммиграции, предусматривающие лишение временного вида на жительство за систематические административные правонарушения.

Теперь временный ВНЖ могут аннулировать, если его обладателя в течение последнего года трижды привлекали к административной ответственности за нарушения в области общественного порядка, управления, дорожного движения или защиты прав детей.

Среди таких нарушений, уточняет LMT, агрессивное поведение, причинение легкого вреда здоровью, использование символики тоталитарных режимов в публичном месте, домогательства сексуализированного характера, а также нарушения правил дорожного движения.

Лишение ВНЖ не будет автоматическим — закон предусматривает, что каждый случай перед этим будет рассматриваться властями.

Всего в латвийском законе об иммиграции перечислены более 30 оснований для лишения временного вида на жительство. Некоторые из них были добавлены из-за вторжения РФ в Украину — в частности, документ можно потерять, если оказывать «значительную» поддержку странам, которые «оказывают угрозы суверенитету демократических государств».