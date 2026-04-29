Google разрешила Пентагону использовать свои ИИ-модели для секретных задач

Google заключила соглашение с Пентагоном о том, что военное ведомство получит доступ к моделям искусственного интеллекта компании для секретной работы, сообщило The Information со ссылкой на источник (статья доступна по подписке). Публикацию издания пересказало агентство Reuters.

Соглашение позволяет Министерству обороны США использовать ИИ Google для «любых законных государственных целей», говорится в статье. Договоренности обязывают компанию помогать в настройке параметров безопасности и фильтров ИИ по запросу правительства.

В соглашении подчеркивается, что ИИ не предназначена и не может быть использована для слежки за гражданами на территории США или для применения автономных видов оружия «без надлежащего контроля и надзора со стороны человека». При этом, согласно договору, Google не может ограничивать использование ИИ «в рамках законных операций».

В компании заявили, что поддерживают государственные ведомства как в секретных, так и в несекретных проектах. Решение предоставить Пентагону доступ к своей ИИ в Google назвали «ответственным подходом к поддержке национальной безопасности».

В министерстве заявили, что не собираются использовать ИИ для массовой слежки за гражданами США или разработки «умного» оружия, которое действует без контроля человека.

Таким образом Google присоединилась к другим технологическим компаниям, включая OpenAI Сэма Альтмана и xAI Илона Маска, которые уже сотрудничают с Пентагоном. Они разрешили министерству использовать их ИИ-модели для засекреченных задач.

В 2025 году ведомство подписало соглашения на сумму до 200 миллионов долларов каждое с крупными разработчиками искусственного интеллекта, напоминает Reuters. Министерство настаивало на том, чтобы ведущие ИИ-компании предоставили чиновникам доступ к своим разработкам без стандартных ограничений, которые они применяют к обычным пользователям.

Компания Anthropic, хоть и сотрудничала с Пентагоном, отказалась дать ведомству полный доступ к своей модели Claude. В итоге президент США Дональд Трамп запретил использовать Claude во всех федеральных агентствах.

Google разрабатывает несколько нейросетей и инструментов на их основе. Главный ИИ-продукт компании — Gemini.

Один из крупнейших в мире ИИ-стартапов — Anthropic — поссорился с Пентагоном. Компания отказалась давать военным полный доступ к своей модели Claude

