Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Мавлиев и несколько сотрудников администрации Уфы организовали незаконную продажу земли на территории муниципального санатория «Радуга», пишет «Коммерсант».

По данным издания «Пруфы», задержание может быть связано и с другими эпизодами, например, с тем, что Мавлиева видели за рулем автомобиля Lexus, купленного на деньги «Общественного фонда развития города» за 21 миллион рублей.

Сотрудники ФСБ утром 28 апреля провели обыски в рабочем кабинете и в доме Мавлиева, а также, как пишет «Коммерсант», в Нефтекамске, где он раньше работал.

В отношении главы Уфы расследуют уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СК.

Ратмир Мавлиев занимает пост главы администрации Уфы с марта 2022 года. Мавлиев — секретарь отделения партии «Единая Россия» в Уфе.

В Украине Мавлиева, как и некоторых других высокопоставленных чиновников в Башкортостане, подозревают в том, что он финансировал армию России для ведения войны.