В Индонезии столкнулись электричка и поезд дальнего следования. Погибли 14 человек, более 80 пострадали

14 человек погибли в результате столкновения электрички и поезда дальнего следования в индонезийском городе . Еще 84 человека получили травмы, сообщили в государственной железнодорожной компании PT Kereta Api Indonesia.

Поезда столкнулись поздно вечером 27 апреля. Сначала электричка врезалась в автомобиль такси, который оказался на путях. Затем в них въехал поезд дальнего следования. Основной удар пришелся на вагон для женщин.

Спасатели уже завершили эвакуацию пассажиров поездов. Им пришлось резать металл, чтобы достать выживших из искореженных вагонов.

Пригородные электрички Джакарты — один из самых загруженных видов транспорта в индонезийской столице, которая считается самым густонаселенным городом мира, отмечает Reuters. Этими поездами в том числе пользуются жители городов — спутников Джакарты, которые приезжают в столицу на работу.