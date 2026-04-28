На севере Москвы произошел пожар в строящемся доме. Погибли семь человек

При пожаре на севере Москвы погибли семь человек, еще 13 пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Пожар произошел в строящемся жилом доме по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14. Агентство утверждает, что это стройка элитного жилого комплекса. Загорелись второй и третий этажи.

Изначально пожару присвоили пятый, максимальный, номер сложности, но позже снизили до четвертого. Пламя распространилось на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Его уже потушили. Всего к тушению привлекли 120 человек и 30 единиц техники.

Как сообщали в пресс-службе МЧС России, в горящем здании могли находиться более 200 человек. По последним данным, со стройки спасли 31 человека.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (часть 3 статьи 216 УК РФ). Что стало причиной возгорания, не уточняется.