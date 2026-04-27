В Волгоградской области погиб топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер

В Светлоярском районе Волгоградской области найден мертвым топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, сообщает издание V1.ru со ссылкой на источник. Он был среди пропавших без вести рыбаков, отправившихся на Волгу в шторм на моторной лодке.

Четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По словам собеседника издания, мужчины отправились рыбачить в районе хутора Громки. К полудню они не вернулись, после чего начались их поиски. Среди пропавших числился крупный волгоградский бизнесмен и застройщик, президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. V1.ru называет его тестем Лойтера.

Тело одного из рыбаков нашли в тот же день на берегу Волги. Им оказался местный житель и водитель Назарова Игорь Прохоров. На голове у него были травмы, рассказывал источник издания. «Предварительно они возвращались обратно и либо перевернулись, либо обо что-то ударились», — сказал он.

Тела еще двоих человек нашли 25 апреля, позже выяснилось, что один из погибших — 42-летний Сергей Лойтер. Поиски четвертого пропавшего продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Сергей Лойтер с 2022 по 2024 год занимал должность коммерческого директора в «Яндексе». По данным «Коммерсанта» и V1.ru, в мае 2024 года он перешел в зарубежное подразделение компании Yango, где был гендиректором подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации. «Коммерсант» пишет, что у Лойтера было гражданство Литвы.