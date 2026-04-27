Российские беспилотники атаковали Одессу. Пострадали более 10 человек

В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, беспилотники попали по жилой застройке и гражданским объектам в разных частях города. Лысак сообщил, что пострадали 13 человек.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди которых двое детей. В трех районах повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры — гостиница, фуникулер, склады. Повреждения получила также припортовая территория.