Разработчик ChatGPT планирует выпустить смартфон со встроенным искусственным интеллектом, рассказал инсайдер. Это может произойти в 2028 году

Инсайдер и аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо сообщил, что компания OpenAI, известная как разработчик чат-бота ChatGPT, сотрудничает с производителями чипов Qualcomm и MediaTek в разработке процессоров для смартфонов.

По его данным, Luxshare Precision Industry, которая производит компоненты для компьютерной техники, выступает как «эксклюзивный партнер по совместному проектированию и производству систем».

Аналитик рассказал, что массовое производство смартфона со встроенным искусственным интеллектом ожидается в 2028 году, хотя окончательные спецификации и поставщики будут определены в конце 2026 года или в начале 2027-го.

Независимых подтверждений этой информации нет. В компаниях OpenAI, Qualcomm, MediaTek и Luxshare это не комментировали.

На фон этих новостей акции Qualcomm выросли на 9%, акции Luxshare, котирующиеся на Шэньчжэньской бирже, выросли на 10%. При этом акции Apple на бирже в Нью-Йорке упали на 1,9%.

Читайте также

Читайте также

ChatGPT появился в нашей жизни совсем недавно, но самой OpenAI уже 10 (!) лет Рассказываем, как она шла к лидерству в сфере ИИ, но по дороге забыла о своей изначальной миссии