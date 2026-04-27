Король Великобритании Карл III прибыл в США. Это первый визит британского монарха в эту страну с 2007 года

Король Великобритании Карл III в сопровождении супруги Камиллы прибыл с государственным визитом в США, сообщает «Би-би-си».

В ходе визита запланированы переговоры короля с президентом США Дональдом Трампом. Помимо официальной церемонии встречи в Белом доме, король и его жена примут участие в приватном чаепитии с президентом и Меланией Трамп.

Визит продлится до 30 апреля. На второй день поездки Карл III выступит перед Конгрессом — это произойдет второй раз в истории; впервые речь перед американскими конгрессменами произнесла Елизавета II в 1991 году.

Визит, как отмечает «Би-би-си», происходит в период серьезного кризиса в англо-американских отношениях, вызванного, в том числе, внешней политикой Трампа по отношению к Европе. Сам президент США заявил, что поездка короля «безусловно» улучшит отношения между США и Великобританией.

Предыдущий визит британского монарха (тогда королевой была Елизавета II) в США состоялся в 2007 году.