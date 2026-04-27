Фильмы в российских онлайн-кинотеатрах начали сопровождать предупреждениями о вырезанных сценах

В фильмах, размещенных в российских онлайн-кинотреатрах, появились титры, предупреждающие, что из картин вырезали некоторые сцены из-за цензуры, обратили внимание «Коммерсант» и ТАСС.

Так, в фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках», размещенном на «Кинопоиске», в сообщении в начале картины указывается: «В соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен в фильме: суммарно не менее 120 секунд».

Представитель онлайн-кинотеатра заявил «Коммерсанту», что маркировкой занимаются сами правообладатели, а площадка самостоятельно не вносит изменения в контент. В случае с фильмом «Как разговаривать с девушками на вечеринках» его правообладатель — российская компания, отмечает газета.

Сотрудники ТАСС обнаружили похожий титр при просмотре французского фильма «Девушки на балконе» в онлайн-кинотеатре Wink. В уведомлении отмечается, что «в соответствии с действующим законодательством РФ некоторые фрагменты фильма были удалены или скрыты».

Как отмечает агентство, похожие предупреждения пока встречаются и у других релизов одного дистрибьютора — A-One Films.

Российское законодательство не требует маркировать сокращение хронометража в фильме, отметил собеседник «Коммерсанта» в крупном стриминге. «Сами онлайн-кинотеатры „не режут“ проекты. Пока это очень неоднозначный вопрос. Если зритель не знает о сокращениях и при этом посмотрел контент и остался доволен, то зачем его специально уведомлять?» — рассуждает он. По его мнению, такая практика спровоцирует зрителей на поиск пиратских полных версий.

Онлайн-кинотеатры занимаются самоцензурой еще с конца 2025 года, отмечает «Коммерсант». На это, среди прочего, повлиял закон о запрете фильмов, «дискредитирующих» традиционные ценности. Он вступил в силу с 1 марта 2026-го. Теперь если в фильмах найдут «дискредитирующие» сцены, у стриминга могут отозвать прокатные удостоверения и отказать в выдаче новых.

