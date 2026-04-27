Бывшие премьер-министры Израиля Яир Лапид и Нафтали Беннет объединились в одной партии перед выборами в кнессет

Бывшие премьер-министры Израиля Яир Лапид и Нафтали Беннет объявили о слиянии своих партий — «Еш Атид» и «Беннет-2026» — и подготовке единого списка кандидатов в кнессет. Как отмечает The Jerusalem Post, это может изменить ход выборов, которые, как ожидается, состоятся до конца октября.

Объединенная партия будет называться официальное название «Бе-яхад („Вместе“) во главе с Нафтали Беннетом». Беннет возглавит объединенный список кандидатов в парламент Израиля.

Цель этого альянса — объединить оппозиционный блок и повысить шансы на смещение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который попытается переизбраться на седьмой срок, пишет The Jerusalem Post.

«Я предпринимаю самый сионистский и самый патриотичный шаг, который мы когда-либо предпринимали ради нашей страны. Наше единство посылает сигнал всему народу Израиля: эпоха разделения закончилась. Наступила эпоха восстановления», — заявил Беннет. Политик также призвал лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота присоединиться к оппозиционному блоку.

В свою очередь Яир Лапид отметил, что его партия объединилась с Беннетом «чтобы победить на выборах и создать сильное и стабильное сионистское правительство». «Партнерство между центристами и правыми, между религиозными и светскими, между севером и югом — без уклонения от призыва и без экстремизма», — сказал он.

Оба заявили, что в случае победы на выборах сформируют правительство только с сионистскими оппозиционными партиями и выступают против коалиции с арабскими партиями.

Нафтали Беннет занимал пост премьер-министра Израиля с июня 2021-го по июля 2022-го. Его сменил Яир Лапид, остававшийся на этой должности до конца декабря 2022 года.

Лапид и Беннет работали вместе в 2021–2022 годах, когда возглавляли коалицию правых, центристских и левых партий.

Согласно недавнему опросу газеты «Маарив», партия Беннета «Беннет 2026» шла вровень с партией «Ликуд» Нетаньяху, она может получить 24 места в кнессете, в то время как «Еш Атид» — семь, а «Яшар» — 12.

После объявления об объединении, согласно свежему опросу, блок Беннета и Лапида получит 27 мест в парламенте. Объединение с Айзенкотом позволило бы им получить 41 место.

Трамп поставил войну на паузу, чтобы попытаться объявить о победе. Но, похоже, перемирие оказалось слишком хрупким — и нас еще ждет эскалация Хватит ли у США и Израиля ресурсов, чтобы дожать Иран в войне на истощение?

