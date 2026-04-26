В Вологодской области в результате атаки дронов ВСУ поврежден трубопровод с серной кислотой. Пять человек пострадали

В Вологодской области украинские дроны атаковали территорию азотного комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит», сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

В результате атаки повреждения получил трубопровод с серной кислотой. Утечку кислоты вскоре ликвидировали. Как заявил Филимонов, выбросов опасных веществ нет.

Ранения получили пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Всего, по данным губернатора, за ночь было «не менее трех волн налетов» беспилотников на Вологодскую область, 14 дронов были сбиты.

Минобороны РФ заявило, что в общей сложности за ночь были перехвачены 203 украинских беспилотника над 16 регионами.