В Вашингтоне на мероприятии с участием Дональда Трампа произошла стрельба. Президент США не пострадал, сотрудник Секретной службы ранен

В Вашингтоне во время официального ужина с репортерами Белого дома с участием президента Дональда Трампа в отеле Washington Hillton произошла стрельба.

Стрелявший пытался прорваться через охрану, однако его задержали. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован.

Сам Трамп не пострадал, после начала стрельбы его, а также первую леди Меланию Трамп и вице-президента США Джей Ди Вэнса эвакуировали.

Официально власти сообщили, что стрелявший — это 31-летний мужчина из Калифорнии, по данным CNN, его зовут Коул Аллен, он учитель. Его мотивы пока неясны.

В понедельник, 27 апреля, задержанный впервые предстанет перед судом. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.