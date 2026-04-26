В Палестине в субботу, 25 апреля, прошло голосование на местных выборах.

Участки были открыты на всей территории Западного берега, а также в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

В выборах могли участвовать только те кандидаты, которые признавали власть Организации освобождения Палестины. Поэтому ХАМАС к выборам не допустили, еще несколько группировок сами бойкотировали голосование.

Явка на выборах в Дейр-эль-Балахе составила лишь 22,7% (на Западном Берегу — 53,4%). Результаты голосования будут известны позднее в воскресенье.

В секторе Газа не проводилось никаких выборов с 2006 года, когда к власти там пришла группировка ХАМАС. На Западном берегу последние местные выборы проводились в 2022 году.

Организация освобождения Палестины формально считает себя законной властью на всех палестинских территориях, включая сектор Газа. ХАМАС власть ООП не признает. Как отмечает Reuters, с помощью проведения голосования в секторе Газа ООП надеется укрепить там свои позиции.