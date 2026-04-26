В Колумбии леворадикальные повстанцы устроили взрыв на Панамериканском шоссе. Погибли 14 человек

В Колумбии в результате теракта на Панамериканском шоссе погибли 14 человек, пишет «Би-би-си».

Взрыв произошел в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, бомба была заложена в автобус.

В результате взрыва оказались уничтожены или повреждены десятки автомобилей, находившихся в радиусе до сотни метров от взрыва. Помимо 14 погибших, еще по меньшей мере 38 человек получили ранения.

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил в атаке леворадикальных повстанцев из группировки «Хайме Мартинес».

«Хайме Мартинес» — группировка, состоящая из бывших бойцов леворадикальной организации FARC, которая вела вооруженную борьбу против властей более 50 лет. В 2016 году FARC согласилась разоружиться и трансформировалась в легальное политическое движение, однако отдельные ее члены отказались сложить оружие и продолжили деятельность в составе новых немногочисленных группировок.

В Колумбии 31 мая пройдут президентские выборы. На этом фоне радикальные группировки значительно участили свои нападения.