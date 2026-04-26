Болельщикам на российских стадионах запретили вывешивать баннеры, противоречащие «традиционным ценностям»

Правительство России утвердило новые правила поведения на спортивных соревнованиях, которые ужесточили ограничения для надписей на флагах и баннерах фанатов. Об этом пишет ТАСС.

Раньше под запретом были флаги и баннеры, которые оскорбляют честь и достоинство участников, зрителей или организаторов соревнований. Теперь же запрещены все изображения и надписи, «имеющие потенциальную возможность оскорбления» физических лиц или деловой репутации компаний.

Также в новых правилах указано, что на баннерах не должно быть надписей или изображений, «не соответствующих традиционным ценностям».

Список «традиционных ценностей» был утвержден указом Владимира Путина от 9 ноября 2022 года. Помимо прочего, в него входят такие понятия, как «служение Отечеству и ответственность за его судьбу», «крепкая семья» и «историческая память и преемственность поколений».

Читайте также

Читайте также

Как «традиционные ценности» стали оправданием для репрессий, а потом и войны Весь год в рассылке «Сигнал» мы писали о путинизме. Чаще всего приходилось упоминать это (бессмысленное) словосочетание