Бегун из Кении Себастьян Саве первым в истории пробежал марафон менее, чем за два часа

Бегун из Кении Себастьян Саве установил новый мировой рекорд на марафонской дистанции. На забеге в Лондоне он финишировал с результатом с результатом 1 час, 59 минут и 30 секунд.

Вторым в Лондонском марафоне стал представитель Эфиопии Йомиф Кеджелча, отставший от победителя на 11 секунд.

Саве и Кеджелча стали первыми людьми в истории, которые пробежали марафон на официальном соревновании менее, чем за два часа.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2023 году на Чикагском марафоне. Тогда кениец Келвин Киптум пробежал дистанцию за 2 часа и 35 секунд.