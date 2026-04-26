Аналитики правительства составили рейтинг ведомств по удобству получения цифровых услуг. В лидерах — Минфин, ФНС и Росреестр, хуже всех — МВД
Источник: Коммерсант
Самыми клиентоцентричными ведомствами при оказании госуслуг являются Минфин, Федеральная налоговая служба и Росреестр. Соответствующий рейтинг, составленный Аналитическим центром при правительстве РФ, был представлен на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишет «Коммерсант».
Ключевыми показателями при расчете рейтинга были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных услуг, нарушение сроков и частота сбоев IT-систем.
Рейтинг измерялся в процентах, в среднем у всех министерств и агентств он составил 76%. Минфин и ФНС получили максимальный рейтинг, у Росреестра он составил 96%.
Тремя худшими ведомствами по качеству госуслуг оказались Росавиация (53%), Государственная фельдъегерская служба (51%) и МВД (50%).