Самыми клиентоцентричными ведомствами при оказании госуслуг являются Минфин, Федеральная налоговая служба и Росреестр. Соответствующий рейтинг, составленный Аналитическим центром при правительстве РФ, был представлен на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишет «Коммерсант».

Ключевыми показателями при расчете рейтинга были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных услуг, нарушение сроков и частота сбоев IT-систем.

Рейтинг измерялся в процентах, в среднем у всех министерств и агентств он составил 76%. Минфин и ФНС получили максимальный рейтинг, у Росреестра он составил 96%.

Тремя худшими ведомствами по качеству госуслуг оказались Росавиация (53%), Государственная фельдъегерская служба (51%) и МВД (50%).

